Набралися досвіду земляки

Наша газета вже повідомляла про успіхи тернопільського біатлоніста Віталія Мандзина і санкарки з Кременця Юліанни Туницької, які на третіх зимових Юнацьких Олімпійських іграх у швейцарській Лозанні вибороли п’яті місця. До того ж у командній естафеті санкарів Юліанна Туницька і Богдан Бабура, який виступав на двомісних санках разом із львів’янином Романом Микиєвичем, стали шостими.

А як виступили інші наші земляки з Кременця, які захищали честь збірної України в лижному двоєборстві і в стрибках на лижах із трампліна? Про 21-ше місце двоєборця Андрія Пилипчука ви вже теж поінформовані. А ось його товариша по тренуваннях Валентина Ящука під час стартів дискваліфікували.

У стрибках же на лижах із трампліна свою майстерність продемонстрували ще дві чарівні кременчанки. Турнір дівчат склався для них не дуже вдало. На підсумковій 27-й позиції опинилася Віталіна Герасим’юк, слідом за нею фінішувала Тетяна Пилипчук.

Утім ніхто не заперечить, що на найбільш престижному світовому спортивному форумі юнаків і дівчат наші земляки здобули неоціненний досвід, який, сподіватимемося, допоможе їм згодом домогтися вагомих успіхів як на всеукраїнській, так і на міжнародній аренах. Пригадуєте, що сказала Юліанна Туницька після завершення стартів у Санкт-Моріці, де змагалися санкарі? Віднині головне її задання — завоювати путівку на дорослі зимові Олімпійські ігри.

Натомість стріляючий лижник Віталій Мандзин і досі перебуває в Швейцарії. У неділю, 26 січня, в містечку Ленцерхайде розпочнеться юніорський чемпіонат світу з біатлону. Підопічний Назара Бурика став єдиним серед наших земляків, хто завоював право виступити на планетарній першості в молодшій, юнацькій віковій групі.

До програми змагань увійшли індивідуальна гонка, естафета, спринт і гонка переслідування.

На фото: останні українські спортсмени повернулися додому.

Фото із сайту НОК України