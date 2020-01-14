Спринтерські звитяги Віталія Мандзина

Зі швейцарської Лозанни, де тривають треті зимові Юнацькі Олімпійські ігри, надійшла перша звістка про успіхи спортсменів із Тернопільщини. Сьогодні талановитий біатлоніст Віталій Мандзин, який нині є учнем Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, виборов п’яте місце в спринтерських перегонах.

На офіційному сайті Федерації біатлону України, до речі, цю приємну новину назвали ще й несподіваною. Адже лідером юнацькою збірної вважається харків’янин Степан Кінаш. І саме йому тренери довірили місце в чільній групі. Атлет і справді довший час зберігав шанси піднятися на п’єдестал пошани. Однак один промах на стрільбі стоячи і слабкий біг на завершальному відрізку дозволили відразу сімом конкурентам його випередити.

Натомість 17-річний підопічний Назара Бурика переконливо довів, що готовий посперечатися зі старшим на рік партнером по команді за лідерські лаври в збірній. І пізній 83-й стартовий номер не завадив Віталієві продемонструвати все, на що здатний. Не розгубився після одного промаху на стрільбі лежачи, продовживши боротьбу за високі місця. Від «бронзи» нашого земляка відділили 17,5 секунди, а Кінаша випередив більш ніж на вісім секунд.

Варто також сказати, що минулої суботи, в стартовий змагальний день Олімпіади, коли біатлоністи мірялися силами в індивідуальній гонці, Віталій виступив не так успішно. Знову ж таки пізній стартовий номер (60-й) і надзвичайно складна вітрова обстановка (шість промахів на чотирьох вогневих рубежах) не дозволили піднятися вище 48-го місця.

Попереду в біатлоністів завершальний вид програми — змішана естафета. Сподіватимемося, що успіх у спринті дозволить Віталієві відібратися до складу вітчизняного квартету.

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