Головне, Новини, Спорт, Україна

Спринтерські звитяги Віталія Мандзина

14.01.202014.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Спринтерські звитяги Віталія Мандзина

Зі швейцарської Лозанни, де тривають треті зимові Юнацькі Олімпійські ігри, надійшла перша звістка про успіхи спортсменів із Тернопільщини. Сьогодні талановитий біатлоніст Віталій Мандзин, який нині є учнем Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, виборов п’яте місце в спринтерських перегонах.

На офіційному сайті Федерації біатлону України, до речі, цю приємну новину назвали ще й несподіваною. Адже лідером юнацькою збірної вважається харків’янин Степан Кінаш. І саме йому тренери довірили місце в чільній групі. Атлет і справді довший час зберігав шанси піднятися на п’єдестал пошани. Однак один промах на стрільбі стоячи і слабкий біг на завершальному відрізку дозволили відразу сімом конкурентам його випередити.

Натомість 17-річний підопічний Назара Бурика переконливо довів, що готовий посперечатися зі старшим на рік партнером по команді за лідерські лаври в збірній. І пізній 83-й стартовий номер не завадив Віталієві продемонструвати все, на що здатний. Не розгубився після одного промаху на стрільбі лежачи, продовживши боротьбу за високі місця. Від «бронзи» нашого земляка відділили 17,5 секунди, а Кінаша випередив більш ніж на вісім секунд.

Варто також сказати, що минулої суботи, в стартовий змагальний день Олімпіади, коли біатлоністи мірялися силами в індивідуальній гонці, Віталій виступив не так успішно. Знову ж таки пізній стартовий номер (60-й) і надзвичайно складна вітрова обстановка (шість промахів на чотирьох вогневих рубежах) не дозволили піднятися вище 48-го місця.

Попереду в біатлоністів завершальний вид програми — змішана естафета. Сподіватимемося, що успіх у спринті дозволить Віталієві відібратися до складу вітчизняного квартету.

Фото з вільних джерел