Юліанна Туницька теж не підвела, як і команда в естафеті санкарів

Сьогодні в швейцарській Лозанні завершилися треті зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Минулої ж п’ятниці, коли турнір перетнув екватор, розпочали з’ясовувати стосунки санкарі.

І вже стартові баталії принесли ще одну приємну звістку про успішний виступ нашої землячки з Кременця. Услід за тернопільським біатлоністом Віталієм Мандзиним, який на Старий Новий рік виборов високе п’яте місце в спринтерських перегонах, аналогічну позицію в змаганнях дівчат на одномісних санях завоювала Юліанна Туницька.

Варто зазначити, що баталії із санного спорту проходили на легендарній олімпійській бобслейній трасі в Санкт-Моріці. Показавши за підсумками двох заїздів час в одну хвилину 50, 576 секунди, підопічна Світлани Кравчук і Надії Казмірук не змогла випередити тільки двох німецьких атлеток, росіянку й канадку.

— Для мене велика честь представляти України загалом і рідну Тернопільщину зокрема в Лозанні, — поділилася враженнями спортсменка. — Хочу висловити щирі слова вдячності за кропітку роботу моїй тренерці Світлані Кравчук та всім наставникам юнацької олімпійської збірної України із санного спорту. Перед змаганнями ми тиждень тренувалися в Санкт-Моріці, виконали дев’ять спусків. Результатом задоволена, але є над чим працювати. Наступна мета — дорослі Олімпійські ігри.

Того ж дня визначилися найсильніші і в суперечці на двомісних санкях, в яких узяв участь й український дует у складі Богдана Бабури з Кременця та Вадима Микиєвича зі Львова. В першому заїзді співвітчизники фінішували восьмими. А ось у другому їх дискваліфікували через перегрів перед стартом полозів на санках.

Завершилися ж олімпійські перегони санкарів сьгодні командною естафетою. Квартет українців, в якому на одномісних санках змагалися Юліанна Туницька і львів’янин Олег-Роман Пилипів, а на двомісних — Богдан Бабура з Вадимом Микиєвичем, теж не підвів своїх наставників. У суперечці тринадцяти збірних співвітчизники потрапили до залікової зони ігор, виборовши шосте місце.

Натомість кременецькі двоєборці Андрій Пилипчук і Валентин Ящук, як і їхні землячки, молодша сестра першого Тетяна і Віталіна Герасим’юк, які займаються суто стрибками на лижах із трампліна, виступили не так удало. Хоча Андрій завойованим 21-м місцем залишився задоволеним. У стрибках на лижах із трампліна, скажімо, йому вдалося покращити тренувальні показники. Та й узагалі, Юнацькі Олімпійські ігри — перший серйозний старт у його кар’єрі.

Натомість Валентинові не вдалося продемонструвати свою майстерність у суперечці з ровесниками через невідповідність екіпірування для стрибків. А Віталіна виборола 27-ме, Тетяна — 28-ме місця.

На фото: ще раз із задоволенням пропонуємо вашій увазі світлину Юліанни ТУНИЦЬКОЇ (зліва) та її тренерки Світлани КРАВЧУК із сонячної і засніженої Швейцарії.

Фото із соціальних мереж