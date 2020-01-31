За елітні авто сплатили більше очікуваного

Упродовж 2019 року власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини три мільйони 681,1 тисячі гривень транспортного податку, що більше очікуваного на 576,7 тисячі гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили два мільйони 46 тисяч гривень, що на 466,6 тисячі більше, ніж сподівалися отримати. Фізичні ж особи поповнили місцеві скарбниці одним мільйоном 635,2 тисячами гривень цього платежу. Фактичні надходження від них перевищили очікувані на 110,2 тисячі гривень.

Цікаво, що на території нашого краю транспортний податок сплачують 89 фізичних осіб та 82 юридичні особи. При цьому дехто з них володіє декількома елітними авто. Фізичні особи перерахували найбільше транспортного податку перерахували в Тернополі (912,5 тисячі гривень), Тернопільському районі (108,3 тисячі гривень), Підволочиську (79,1 тисячі гривень) і Гусятині (68,7 тисячі гривень). Щодо юридичних осіб, то лідирують за сплатою Тернопіль, Тернопільський район і Теребовля — відповідно 765, 278 і 246 тисяч гривень.

Серед елітних марок, за які платники на Тернопільщині сплачують транспортний податок, — Land Rover, Range Rover, Mercedes-Bens, Audi, BMW, Lexus, Toyota. У власності наших краян є також Porsche, Bentley і Jaguar.

Доречно нагадати, що ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області