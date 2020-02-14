Тернопіль – у трійці лідерів найпрозоріших міст в Україні

Почесне третє місце серед найбільших міст України та перше – серед усіх обласних центрів посів Тернопіль у рейтингу прозорості міст за даними 2019 року. Такі результати дослідження муніципальної прозорості міст сьогодні, 12 лютого, презентували у Києві представники програми Transparent Cities.
Рейтинг прозорості показує, наскільки міська влада розкриває інформацію про свою діяльність громадянам та надає їм інструменти для впливу та участі. Під час дослідження експерти аналізували прозорість міст за 86 індикаторами у 14 сферах (освіта, комунальна політика, закупівлі тощо).
Відповідно до результатів, Тернопіль став третім найпрозорішим містом в Україні з показником 76,0 балів, а перше місце розділили між собою Дрогобич та Покров – по 79,1 балів.
«Мені дуже приємно відзначити, що в 2017 році наше місто посідало 31-ше місце у рейтингу прозорості, в 2018 році ми були 10-ті, а уже в 2019 році Тернопіль продемонстрував блискучий результат та увійшов до трійки лідерів найпрозоріших міст України, – відзначив міський голова Сергій Надал. – Це означає, що ті практики у питаннях відкритості та прозорості, які ми зараз активно впроваджуємо у місті, справді працюють та приносять позитивний результат. А статус найпрозорішого обласного центру в Україні стане для нас ще більшим стимулом і надалі підвищувати прозорість та покращувати показники, адже життя у різних сферах динамічно змінюється. Також, нам
важливо, щоб ці позитивні зміни жителі Тернопільської громади відчували не лише у рейтингах, а й в реальному житті».
Довідково:
Трансперенсі Інтернешнл Україна — акредитований представник глобального руху Transparency International, що комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції.
ТІ Україна започаткувала програму «Transparent cities/Прозорі міста» у 2017 році. Її мета — подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити найкращі практики прозорості та підзвітності.
Команда Трансперенсі Інтернешнл Україна розробила і запровадила Рейтинг прозорості 100 найбільших міст. Експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками в 14 сферах. За три роки середній показник прозорості міст підвищився на 53%.
Матеріали ТМР