Андрій ВЕГЕРА: «Програмне РРО — не соромтеся запитувати, аби все було зрозуміло»

Відчергувати на традиційній гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області підійшла черга і заступника начальника управління — начальника відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Андрія Вегери. Всім без винятку охочим пан Андрій роз’яснив нюанси використання програмного РРО.

— Чи потрібно користувачам програмних РРО купувати принтер для друку фіскальних чеків?

— Не обов’язково. Програмний РРО видаватиме електронний чек, який також можна буде надіслати покупцю на електронну пошту, або через основні комунікаційні месенджери за номером телефону.

— Із 19 квітня підприємці зобов’язані працювати з РРО. Та чи обов’язково це має бути новітній програмний продукт? Скажімо від старого касового апарата я, як підприємець, не маю бажання відмовлятися.

— Кожен підприємець самостійно обирає прийнятний для себе спосіб проведення готівкових розрахунків. Жодного примусу чи наполегливих рекомендацій щодо переваг касової техніки чи сучасних програмних рішень немає. Якщо підприємець обирає касовий апарат, бо вважає, що це зручно і надійно, — це його право.

— Кого не стосуються нововведення?

— Дія нових законів не поширюється на мікробізнес. Тобто нові правила застосування РРО не зачіпають спрощенців першої групи, річний дохід яких не перевищує одного мільйона гривень, а також фізичних осіб, які продають на ринку вживані речі, продукти власного підсобного господарства.

— Чи мають використовувати РРО самозайняті особи?

— Можуть і не використовувати. Айтішники, юристи, консультанти інші самозайняті особи, зокрема, і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не повинні застосовувати РРО:

— якщо клієнти розраховуються виключно в безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом;

— якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця.

— Коли практично повернуть гроші за придбаний товар без чеку?

— Кешбек запрацює не раніше першого жовтня цього року. Процедура повернення коштів така. Купуючи товар на суму, яка перевищує 850 гривень, перевіряєте чек на сайті. Якщо його там немає, подаєте скаргу в електронному кабінеті. Якщо чек не був фіскалізований, продавця штрафують, а ви повертаєте вартість покупки та залишаєте собі товар.

— З якого часу реєстратори розрахункових операцій стають обов’язковими для всіх?

— Норма щодо обов’язкового застосування РРО всіма платниками єдиного податку другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування запрацює з першого січня 2021 року. А нинішній — це період, коли РРО впроваджуються поетапно. Спрощенці першої групи, для яких касова техніка не обов’язкова, можуть її використовувати для кращого обліку свого бізнесу.

До першого жовтня 2020 року РРО чи програмні продукти можуть не застосовувати і платники єдиного податку другої- четвертої груп. Якщо обсяг їхнього доходу протягом календарного року не перевищує один мільйон гривень. Підприємці ж, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби, вироби медичного призначення та надають платні послуги в сфері охорони здоров’я, в цей же період зобов’язані працювати з РРО.

Із першого жовтня 2020 року до першого січня наступного застосування РРО стане обов’язковим для підприємців, які реалізують товари чи надають послуги через Інтернет, реалізують ювелірні вироби, а також продають вживані товари в магазинах (група 47.79 КВЕД). Так само, починаючи з цього періоду, реєстратори розрахункових операцій обов’язково повинні бути в ресторанах, кафе, туристичних агентствах та в туроператорів, у готелях, у подібних місцях тимчасового розміщення.

Нарешті реалізація текстилю, крім продажу за готівкові кошти на ринках, а також деталей і приладдя для транспортних засобів відповідно до переліку, що має затвердити уряд, теж повинна відбуватися через РРО.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області