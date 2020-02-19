Деклараційна кампанія набирає обертів

Із першого січня цього року розпочалася деклараційна кампанія, яка триватиме до травня. Жителі Тернопільщини зобов’язані задекларувати отримані в 2019 році доходи, з яких податок не утримувався.

Упродовж січня вже 1253 краян подали податкові декларації про отримані доходи. Майже дві третини з них (824 декларанти) зобов’язані були задекларувати свої доходи. Решта ж 429 осіб вирішили скористатися своїм правом на податкову знижку. Загалом цього року вже подано на 286 декларацій більше, ніж за торішній аналогічний період.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб склала 3,7 мільйона гривень. Також до сплати нараховано мільйон гривень військового збору.

Найчастіше мешканці Тернопільщини декларують доходи від спадщини чи дарування та від продажу нерухомого чи рухомого майна. Вже отримано відповідно 335 декларацій на суму 45,2 мільйона і 178 — на 56,4 мільйона. Порівняно з торішнім січнем кількість декларантів цих категорій суттєво зросла. Тих, хто заявив про отримання доходів від спадщини та дарування, стало на 247 осіб чи майже вчетверо більше. Вдвічі збільшилося число декларацій від тих, хто продавав рухоме та нерухоме майно. Торік їх було 81, а нині — на 97 більше.

Також 54 жителі краю задекларували 2,5 мільйона гривень доходів від здачі в найм майна, 35 осіб заявили про отримання 1,1 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності, а четверо декларантів — про отримання інвестиційного прибутку.

Граничний термін подання декларації про майновий стан та доходи — 30 квітня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області