Екологічний податок у 2020 році

Порядок справляння екологічного податку в 2020 році не змінився: як і раніше, він регламентується статтями 240—250 розділу VІІІ Податкового кодексу України. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із тим податківці нагадують, що торік відбулися зміни щодо визначення платників, які справляють екологічний податок, у частині зобов’язань за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення та розміру ставок цього податку. А також передбачено обов’язковість складання платниками екологічного податку окремого додатка 1 до декларації в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю за кодом 19011000.

Зміни передбачені Законом України від 23 листопада 2018 року за номером 2628-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Тож під час справляння екологічного податку в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю платнику необхідно врахувати пропозиції, які викладені в листах ДФС:

— від 16.01.2019 №1422/7/99-99-12-03-04-17 «Про адміністрування екологічного податку» за посиланням https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/364954.html);

— від 26.04.2019 №13932/7/99-99-12-03-04-17 «Про особливості адміністрування у 2019 році екологічного податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря в частині викидів двоокису вуглецю» за посиланням https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/376987.html).

Більш детальна інформація про основні аспекти, які повинні знати платники екологічного податку, розміщена на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/407232.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області