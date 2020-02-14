…І постали перед королем три шляхи-дороги

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» думки останніх щодо вибору 52-го ходу чорних розділилися. Зрештою, з трьох запропонованих варіантів переважна більшість проголосувала за хід: 52… Крg7—h7.

Саме таке продовження обрали Петро Хрущ, Ігор Чайка і Марко Кміть із Тернополя, Іван Заїка з Новограда-Волинського на Житомирщині, Тимур Кая з турецького Стамбула, Олександр Кислий та Юрій Семків із Теребовлі, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Дем’ян Василів і Валентин Гулька з Чорткова та- Володимир Люба із Житомира.

Натомість дві інші пропозиції набрали по два голоси. Відійти королем на g6 мали намір Мирон Постолан із Жукова Бережанського і Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького районів, на g8 — Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині і Богдан Буковський з Козової.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ Крh7—g7 Фe4—e5+ Kpg7—h7 Фe5—f5+ Крh7—g7 Фf5—e5+ Kpg7—h7 Фe5:h5, Tb1—b5 Фh5—e8, Крh7—g7 Фе8—d8, h6—h5 g4—g5, Tb5—f5 Фd8—d4+ Крg7—h7 Фd4—d3 …?

Черга за 53-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 24 лютого, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

Відповідь на попереднє завдання: 1. Kpb3! Kpc5 2. Kpc3, c6 3. b4, Kpb5 4. Kpb3, Kpa6 5. Kpc4, Kpb6 6. d3!! Kpc7 7. Kpc5, Kpd7 8. Kpb6, Kpd6 9. Kpb7, Kpd7 10. d4, Kpd6 11. Kpc8 із перемогою.

ВИГРАШ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел