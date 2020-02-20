Ідентифікатор форми для подання декларації в електронному вигляді

Відповідно до пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці подають до контрольного органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами календарного року в строки, встановлені Кодексом для річного звітного податкового періоду. В ній також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

При цьому податкова декларація подається протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Кодексу).

Форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177).

Згідно з пунктом 4 розділу І згаданої інструкції податкова декларація подається до контролюючого органу, зокрема, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Для забезпечення можливості реалізації прав та обов’язків платників подавати до контролюючих органів електронні документи засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог Податкового кодексу та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, ДПС розміщує електронні форми документів (pdf, xsd файли) на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів.

Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування подають через розділ «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету податкову декларацію з ідентифікатором форми за реєстром ДПС — F0100111.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області