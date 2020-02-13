Відповідальність за несвоєчасне подання звітності

Відповідно до пункту 179.1 статті 179 Податкового кодексу України платник податку на доходи фізичних осіб зобов’язаний подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Статтею ж 111 визначено, що за порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна та кримінальна. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (пункт 120.1 статті 120).

Окрім того, відповідно до статті 164¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області