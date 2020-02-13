Не старіють ветерани і душею, і тілом

Понад три сотні спортсменів поважного віку з 21-го регіону нашої держави зібралися минулих вихідних в оновленому столичному манежі, аби посперечатися за нагороди чемпіонату України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні. Найстаршим серед них став знаний у світі киянин Іван Пушкін, якому виповнилося 89 років

Не можна не зауважити, що ветеранський спорт нині дуже популярний. Багатотисячні арени планети стоячи аплодують переможцям, серед яких нерідко можна побачити людей, котрим більше ста років. Завдяки ж активності українського ветеранського руху цього року понад десяток турнірів ветеранів унесено до календаря змагань Федерації легкої атлетики України. В багатьох регіонах не старіючих душею і тілом відзначають на рівні з усіма віковими категоріями спортсменів. Є надія, що і Федерація легкої атлетики Тернопільщини також запозичить досвід інших областей.

А тепер про самі змагання. Наша область була представлена чотирма атлетами. Завойовані ними чотири золоті і п’ять срібних медалей дозволили покласти до командної скарбнички 587,87 очка і посісти четверте місце серед третьої групи областей.

Єдина серед них жінка, найбільш титулована спортсменка, майстер спорту міжнародного класу Віра Зозуля завоювала дві золоті та одну срібну нагороди. У спортивній ходьбі на 3000 метрів у своїй віковій категорії Віра Михайлівна стала чемпіонкою, а в загальному рейтингу жінок, які змагалися в цьому виді, посіла друге місце. Надзвичайно вдало дебютувала і в бігу на 1500 метрів, виборовши друге своє «золото».

Інші троє представляли в обласній збірній Тернопільський район. Найстарший, Микола Кітчак (понад 60 років) із Лозової переміг у потрійному стрибку і фінішував другим у спринті на 60 метрів. Трохи молодший за нього Василь Мокринський з Настасова в напруженій боротьбі зумів завоювати срібну нагороду в бігу на 1500 метрів. А на удвічі довшому відрізку фінішував п’ятим.

Натомість 54-річному Іванові Салуку з Плотичі не вистачило кількох місяців, аби перейти до вікової категорії, в якій виступав пан Василь. Тож довелося змагатися з молодшими за себе атлетами. Але ця обставина не стала на заваді заслуженому тренерові України. До «золота» в штовханні ядра додав ще й дві відзнаки за другі місця в потрійному стрибку і в спринті на 60 метрів.

Досягнення ветеранів, погодьтеся, слугують прикладом для молодих атлетів. Наші земляки щиро вдячні за можливість виступити на всеукраїнських стартах управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації, відділові молоді і спорту Тернопільської райдержадміністрації та обласній ДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: Василь МОКРИНСЬКИЙ, Іван САЛУК і Микола КІТЧАК першими привітали Віру ЗОЗУЛЮ з перемогою в спортивній ходьбі.

Фото з архіву Івана САЛУКА