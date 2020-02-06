Одна з фавориток районної першості стала лауреаткою обласного чемпіонату

Минулої неділі в Хоросткові відбувся чемпіонат Гусятинського району з шахів. Проведенню змагань на високому організаційному рівні вельми посприяли заступник міського голови Ольга Лівель, голова районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» Антон Кузик і директорка місцевого Будинку культури Світлана Ангел.

Особливо з огляду на те, що одночасно визначили лауреатів двох турнірів — серед дорослих і дітей віком до десяти років. У головному з них свою майстерність продемонстрували дев’ятнадцять прихильників древньої гри з районного центру, Копичинців, Хлопівки і Хоростоква.

Напружені баталії за швейцарською системою в сім турів із 15-хвилинним контролем часу завершилися тріумфом Василя Ціля з районного центру. Другим фінішував Костянтин Сорока з Хлопівки, третім — один із господарів змагань Роман Сорока.

За найкращий результат серед другорозрядників приз отримав 17-річний Роман Загребельний із Копичинців. У віковій групі до чотирнадцяти років не було рівних ще одному хоростківцю Маркові Білоусу. Відзнаки найстаршого учасника змагань організатори вручили 78-річному Ярославові Новоженцю з Копичинців. А наймолодшим учасником судилося стати десятилітньому Олександрові Ольховецькому із Хоростківської ЗОШ №2.

Паралельно з районною першістю минулих вихідних у шахово-шашковому клубі «Авангард» обласного центру визначилися і лауреати юніорського чемпіонату Тернопільщини. Всіх учасників районної першості не могла не потішити звістка про те, що молодша на рік за Марка його рідна сестра, 11-річна Христина Білоус стала віцечемпіонкою юніорського чемпіонату області. Це вже четверте призове місце юної шахістки за останній рік у змаганнях різних вікових груп на обласних змаганнях, що є рекордом для прихильників інтелектуальної гри з Гусятинщини.

Фото з архіву організаторів