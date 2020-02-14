Право вільного користування коштами з розрахункового рахунку

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Водночас його статтею 44 визначено, що підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається в підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Тобто фізична особа — підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області