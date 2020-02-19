Приїхали, побачили, перемогли

Минулих вихідних у польському Любліні визначилися лауреати вже сьомого міжнародного турніру з боксу на призи місцевого воєводства. В напружених баталіях, в яких узяли атлети з Польщі, Німеччини та України, успішно виступили і тернопільські майстри шкіряної рукавички.

Одразу п’ятеро з них піднялися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Юнацькі баталії завершилися тріумфом у своїй ваговій категорії учня правового ліцею №2 Захара Фірмана. Однією ж із найкращих у поєдинках юніорок стала учениця ЗОШ №4 Каріне Айрапетян. А серед дорослих у своїх вагових категоріях не було рівних трьом студентам вишів — Богданові Пилипіву з технічного коледжу, Каріні Вовк із Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка і студентці Тернопільського національного економічного університету Олесі Крисюк.

Наші земляки займаються боксом в ОДЮСШ із літніх видів спорту, КДЮСШ із греко-римської боротьби, ОШВСМ, спортклубі «Шкіряна рукавичка». Свою майстерність удосконалюють під керівництвом Руслана і Анатолія Фірманів.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора