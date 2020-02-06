Результати перших стартів обнадіюють

Услід за юнаками з дівчатами нагороди перших у новому сезоні офіційних всеукраїнських стартів у Сумах розіграли спочатку дорослі, а через день — юніори.

І в обох турнірах найкращі з тернопільських легкоатлетів без нагород не залишилися. Під час командного чемпіонату України в приміщенні відзначилася Оксана Долинчук (Більчак). 21-річна бігунка, яка перші кроки в спорті зробила під керівництвом тренера Зборівської ДЮСШ Володимира Небельського, а пізніше займалася в Тернопільській ОДЮСШ, фінішувала третьою на дистанції 800 метрів — 2 хвилини 12,99 секунди.

Порадувала і вихованка ДЮСШ Тернопільського району Христина Стефанишина. Вперше в цьому сезоні підкоривши планку на висоті 175 сантиметрів, підопічна Євгена Кармелюка фінішувала відразу за призерками.

А на юніорському чемпіонаті України, який завершився минулого вівторка, своїх наставників насамперед порадували вихованці Тернопільської ОДЮСШ. Підопічний тренерського подружжя Богдана та Оксани Дудів Віктор Гнатів, установивши особисте досягнення (6 хвилин 4,65 секунди), так само виборов бронзову медаль у бігу на 2000 метрів із перешкодами. Причому трійка призерів набагато відірвалася від інших учасників, а на фініші від чемпіона Віктор відстав менш ніж на півтори, від срібного призера — на 0,39 секунди.

Четверте місце цього разу виборола штовхальниця ядра Вікторія Мітюрьова. Дівчина, яка займається під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського, теж установила особисте досягнення — 10 метрів 50 сантиметрів. Так само, як і стрибун у висоту Денис Загалюк. Подолавши планку на висоті 195 сантиметрів, підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука став восьмим.

І ще двом нашим землякам у своїх дисциплінах виявилося під силу пробитися до десяток найкращих. Штовхальник ядра Ігор Висоцький, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ під керівництвом Івана Панасюка і Миколи Головацького, виборов шосте місце — 13 метрів 89 сантиметрів. Натомість вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Марія Зелінська, вперше виступивши на змаганнях такого рівня, фінішувала десятою в бігу на 2000 метрів із перешкодами. І так само встановила особисте досягнення — 7 хвилин 57,31 секунди. Чим, без сумніву, порадувала свого наставника Миколу Ситарчука.

На фото: бронзові призери чемпіонатів України в приміщенні Оксана ДОЛИНЧУК (№739) і Віктор ГНАТІВ.

Фото з архіву Федерації легкої атлетики Тернопільської області