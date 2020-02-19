Сергій ГОСПОДАРИК: «Земельний податок: хто, коли і скільки повинен платити»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління податків і зборів з юридичних осіб Сергій Господарик спілкувався з усіма охочими на тему особливостей падання звітності та сплати земельного податку.

— За якою формою треба звітувати?

— Для складання річної звітності платники застосовують знайому їм форму податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), затверджену наказом мінфіну від 16 червня 2015 року за номером 560. Тож тим, хто звітуватиме не вперше, залишається тільки пригадати вже відомі їм правила заповнення Декларації.

— Чи звітують за земельні ділянки відокремлені підрозділи?

— Відокремлені підрозділи (філії) юридичних осіб самостійно звітність із плати за землю не подають.

— Чи застосовується коефіцієнт індексації до нормативної грошової оцінки земельних ділянок для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності?

— Для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на перше січня поточного року.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів і інших земель несільськогосподарського призначення за 2019 рік складає 1,0.

— Як звітуватимуться іноземні юридичні особи?

— Плату за землю вони перераховують через представництво, яке перебуває на обліку в контрольних органах, залежно від обраного варіанта реєстрації — представництво іноземної компанії, постійне представництво нерезидента, управитель майна, підприємство з іноземними інвестиціями — із моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Відповідно обов’язок з подання «земельної» звітності в нерезидентів також є.

— Скільки податкових декларацій з плати за землю повинна подати юридична особа, що має ділянки в різних населених пунктах, які належать до одного контрольного органу, але коди органів місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України різні?

— Такий платник має подати до відповідного контрольного органу окремі податкові декларації з плати за землю щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

На завершення Сергій Господарик нагадав, що 20 лютого — останній день, коли можна вчасно, без порушення передбаченого пунктом 286.2 Податкового кодексу України строку відзвітувати про плату за землю за 2020 рік. Плата за землю стосується всіх, хто має зареєстровану на себе земельну ділянку чи орендує її в держави або місцевої громади.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області