Сніг і холод не стали на заваді

Майже три сотні атлетів із 22-х регіонів нашої держави і сусідньої Молдови протягом трьох днів наприкінці минулого тижня сперечалися в Мукачеві на Закарпатті за нагороди зимового чемпіонату України з легкоатлетичних метань. Стартовий змагальний день, до речі, геть не порадував учасників мокрим снігом і доволі низькою температурою повітря.

Утім ця обставина не позначилася на настрої наших метальників. Попри примхи погоди, всі списометальники з Тернопільської ОДЮСШ кваліфікувалися до фінальних змагань у своїх вікових групах. На вирішальному ж етапі стартів найкраще серед підопічних Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського виступив Олексій Навроцький. Удала спроба на 40 метрів 7 сантиметрів дозволила юнакові в наймолодшій віковій групі фінішувати відразу за призерами з найкращим результатом сезону. А до чільних десяток потрапили ще троє. Сьомою з особистим досягненням стала його ровесниця Катерина Питель (24 м 3 см), восьмим з аналогічним особистим досягненням — Степан Петришин (47 м 87 см), дев’ятою — Дарина Мостова (31 м 33 см). Останні двоє, зауважу, змагалися серед атлетів віком до вісімнадцяти років.

Успішно дебютувала на чемпіонаті України і вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ангеліна Кацалап, яка тренується під керівництвом Василя Яковіва. В секторі для метання молота виборола серед наймолодших шосте місце, метнувши снаряд на 36 метрів 34 сантиметри і теж установивши особисте досягнення.

Нарешті завершального дня змагань прихильники «королеви спорту» з Тернопільщини дочекалися і традиційної для збірної краю хоча би однієї медалі. Срібним призером чемпіонату України з метання диска серед молоді віком до 23-х років став Олександр Шилівський, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. Завоювати друге місце підопічному Івана Панасюка теж удалося завдяки новому особистому досягненню — 49 метрів 5 сантиметрів.

На фото: віцечемпіон України Олександр ШИЛІВСЬКИЙ (зліва) разом зі своїм наставником Іваном ПАНАСЮКОМ; а Галину ШМУЛЯЄВУ (друга зліва) порадували Олексій НАВРОЦЬКИЙ, Дарина МОСТОВА і Степан ПЕТРИШИН.

Фото з архіву Федерації легкої атлетики Тернопільської області