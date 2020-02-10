Стала чемпіонкою сусідньої області

Минулої суботи у Львові визначилися лауреати відкритого чемпіонату сусідньої області з легкої атлетики. Під час змагань у манежі Збройних сил України відзначилися і вихованці Зборівської ДЮСШ.

Двічі на п’єдестал пошани піднялася Аліна Посівайло. В своїй віковій групі підопічній Володимира Небельського не було рівних у забігові на 300 метрів. А в спринті на 60 метрів дівчина фінішувала другою.

Бажаного домігся і її товариш по тренуваннях Анатолій Соляник. На довшому з цих відрізків юнак виборов третє місце.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО