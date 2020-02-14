Відродімо славні традиції

Минулої суботи в Тернопільському дитячо-юнацькому пластовому центрі відбувся шаховий турнір. Участь у ньому взяли два десятки початківців віком від шести до сімнадцяти років.

Учасників, без сумніву, могло бути більше, але того ж дня пластуни ще й активно змагалися в снігоході, а після завершення турніру відразу розпочалося свято з нагоди дня заснування одного з куренів станиці.

Утім прихильників древньої гри передусім цікавлять шахові баталії. Сім турів за швейцарською системою дуже впевнено провів Юрій Домарецький. Переміг переконливо — 6,5 очка із семи можливих. Друге місце виборов Ярослав Пастух, який єдиний зіграв унічию з переможцем, однак відстав від нього на один бал. За третю ж позицію сперечалися Христина Пастух і шестирічний Артем Гирон. Обоє набрали по п’ять очок, отож довелося рахувати додаткові показники, які виявилися кращими в Христини.

Головний же підсумок турніру — розвиток дітей, нові знайомства, спілкування між собою. Дуже змістовну гру, до речі, продемонструвала Юліана Зелена. Вона донедавна самостійно займалася шахами. Відтепер же всіх запросили на заняття до пластового центру. Чай, печиво, цукерки підсолоджували гіркоту поразок. Для декого гра із шаховим годинником вплинула на результат. Одне слово, кожний чогось та навчився.

Усі початківці отримали грамоти учасників турніру, а переможець та призери — ще й медалі. Змагання сподобалися як дітям, так і батькам, які запропонували частіше проводити шахові турніри. Адже в далекому вже нині 2002 році саме ДЮПЦ та обласна федерація провела в Карпатах (на Соколі) шаховий табір. З його учасників троє стали майстрами спорту України. Можливо, зроблено новий крок для зростання захоплення шаховою грою.

Висловлюю подяку працівникам центру, починаючи від директорки пані Наталі до прибиральниці пані Олі та вахтера Євгена, за суттєву допомогу в організації змагань. Наступного місяця відбудеться новий шаховий турнір!

І. ПОДОЛЬСЬКИЙ.

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