Як з віцечемпіонки стати чемпіонкою

Завтра в польському місті Торунь завершується чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів із порушенням розумового і фізичного розвитку. Одним із фаворитів планетарного форуму стала національна параолімпійська збірна України.

А однією з наших співвітчизниць, яка домоглася чи не найкращих результатів у своїй кар’єрі під час міжнародних стартів, — вихованка тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк. Причому навіть без урахування підсумків завершальних видів програми, коли підопічна заслуженого тренера України Івана Салука ще мала вийти до сектора для стрибків у довжину (коли дозволить травмоване коліно) і витупити в естафеті 4 по 400 метрів.

Розпочала ж Ольга виступи на чемпіонаті минулого вівторка в потрійному стрибку. Вдала спроба на 10 метрів 84 сантиметри принесла нашій землячці титул віцечемпіонки. Який вона вже сьгодні підкріпила званням чемпіонки світу. Разом із подругами по команді виграла естафетний біг 4 по 200 метрів.

Щирі вітання талановитій атлетці. Щиро сподіваємося, що за день-другий повідомимо і про її успіхи в дисциплінах, які завершували змагальну програму.

На фото: Ольга ЗАЗУЛЯК на другій сходинці п’єдесталу пошани після завершення змагань у потрійному стрибку.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»