Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Відповідно до підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Її форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308. У заяві зазначаються обов’язкові відомості, зокрема, місце провадження господарської діяльності (пункт 298.3 згаданої статті 298 Податкового кодексу).

При зміні ж місця провадження господарської діяльності відповідно до її пункту 298.5 заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни.

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом із податковою декларацією за податковий (звітний) період, в якому відбулися такі зміни (пункт 298.6).

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (пункт 299.1 статті 299). До реєстру платників єдиного податку вноситься, зокрема, місце провадження господарської діяльності (пункт 299.7).

Формою заяви передбачено поле 6 «Місце провадження господарської діяльності», в якому зазначається така інформація:

— код за КОАТУУ заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 31 жовтня 1997 року за номером 659, розміщений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України;

— область, район, населений пункт;

— вулиця, номер будинку/офісу/квартири;

— індекс.

Юридична особа, яка обрала спрощену систему оподаткування, зокрема, третю групу платника єдиного податку, повинна дотримуватися вимог статті 298 Податкового кодексу та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування обов’язкові відомості, в тому числі місце провадження господарської діяльності.

Якщо юридична особа — платник єдиного податку третьої групи планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках)), то в графі «Область, район, населений пункт» поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» заяви зазначається: «Надання послуг на території України» та/або «Торгівля на території України». При цьому інші графи поля 6 заяви не заповнюються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області