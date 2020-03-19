Дії платника ПДВ при неврахуванні таблиці його даних

Відповідно до пункту 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість за встановленою формою згідно з додатком 5 порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Комісія регіонального рівня розглядає таблицю з поясненнями протягом п’яти робочих днів після її отримання та приймає рішення про врахування або неврахування таблиці, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України (пункти 15 і 16 порядку).

Відповідно ж до пункту 17 порядку в рішенні про неврахування таблиці в обов’язковому порядку зазначається причина.

Коли до контрольного органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, в таблиці, яка врахована, в тому числі в автоматичному режимі, комісії контрольних органів мають право прийняти рішення про неврахування таблиці, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному згаданою статтею 42 Податкового кодексу.

Платник податку має право подати таблицю повторно з поясненнями для розгляду комісією регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області