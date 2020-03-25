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Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити карантинні заходи в Україні до 24 квітня.

25.03.202025.03.2020Автор Вільне Життя
Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити карантинні заходи в Україні до 24 квітня.

Згідно з постановою уряду, в режим надзвичайної ситуації приведено Єдину державну систему цивільного захисту. Усі карантинні заходи також продовжені на 30 днів.

При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше строку.

“Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію у державі Україна на 30 днів до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого подовження”, – заявив глава уряду Денис Шмигаль.