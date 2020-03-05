Наприкінці минулого тижня в Хмельницькому відбувся другий міжнародний турнір з боксу на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. За нагороди змагань, які проводилися паралельно із зональними стартами юнацького чемпіонату України, сперечалися понад дві сотні атлетів із сімнадцяти областей нашої держави, Молдови, Білорусі та Ізраїлю.

Не можна не зауважити, що Анатолій Чумаков — засновник боксу в сусідній області, підготував до півтори сотні майстрів спорту, десятки переможців міжнародних змагань. Навколо себе згуртував велику спортивну родину, для якої бокс — не просто спорт, а стиль життя. А найважливіше в житті, як переконаний тренер, виховати спочатку людину, а вже потім — спортсмена. Не всі його вихованці стали чемпіонами чи призерами, але всі пройшли хорошу школу життя.

На престижному ж міжнародному турнірі вдало виступили і вихованці тернопільської школи боксу. Чемпіоном у своїй ваговій категорії став Захар Фірман. На другу сходинку п’єдесталу пошани піднялася Олеся Крисюк. А відзнак за третє місце удостоєні Назар Чеверда і Юрій Свіщевський. Відзначу і п’яті місця Артура Довгошиї з Андрієм Боцяном.

Причому, за словами одного з тренерів тернопільських боксерів Руслана Фірмана, особливо порадував Назар Чеверда. Та обставина, що у важкій ваговій категорії атлет нічим не поступався більш досвідченим суперникам, свідчить про його хороші перспективи.

Наші земляки займаються боксом у тернопільських ОДЮСШ із літніх видів спорту, КДЮСШ із греко-римської боротьби, ОШВСМ, спортклубі «Шкіряна рукавичка» і тренуються під керівництвом Руслана і Анатолія Фірманів.

В. ШАНДРИГОСЬ.

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