Підкорити п’єдестал поки не під силу

Попри те, що в Україні ще з 12 березня оголосили карантин у зв’язку із стрімким поширенням на планеті коронавірусу, минулої суботи в Івано-Франківську таки провели зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби. Причому паралельно з вітчизняними стартами відбувся ще й чемпіонат Асоціації Балканських федерацій, членом якої є і наша національна федерація.

У змаганнях узяли участь і юні тернопільські прихильники «королеви спорту». Посперечатися за нагороди підопічним Віри Зозулі з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та Ольги Стефанишиної з Тернопільської ОДЮСШ не судилося. Однак трьом із них у своїх вікових групах таки вдалося продемонструвати обнадійливі результати. Мова передусім про Олександру Франків, якою опікується триразова учасниця літніх Олімпійських ігор. 5-кілометровий відрізок, визначений для дівчат віком до вісімнадцяти років, 15-літня юнка подолала з шостим часом. У цій же віковій групі одинадцятим фінішував її ровесник і товариш по тренуваннях Денис Янусь.

А серед тих, хто змагався в наймолодшій юнацькій групі (до 16-ти років; юнаки долали три кілометри, дівчата — два), варто відзначити 9-літнього Павла (дев’ятий) і 12-літнього Володимира (одинадцятий) Мартинюків, ровесника останнього Владислава Ніколайчука (дванадцятий) і підопічну Ольги Стефанишиної Софію Ронталюк (п’ятнадцята).

Інші семеро, сподіватимемося, здобули необхідний досвід, аби в недалекому майбутньому створити гідну конкуренцію ровесникам з інших областей.

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