Робота з програмним РРО за відсутності Інтернету

На період відсутності зв’язку між програмним РРО та сервером ДПС проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36-ти годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих (та виданих на такий випадок) сервером ДПС. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Єдина умова — суб’єкт господарювання може їх використовувати не більше 168 годин протягом календарного місяця.

У таких розрахункових документах має бути зазначено, що розрахункова операція проведена у режимі офлайн і такі документи мають зберігатися програмним РРО до моменту отримання від ДПС підтвердження про доставку розрахункових документів.

Протягом години після встановлення зв’язку із сервером ДПС здійснюється передача копій створених програмним РРО розрахункових документів із присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до сервера ДПС. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області