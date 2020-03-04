Самі на себе не схожі

Проведений минулих п’ятниці-суботи чотирнадцятий тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги ознаменувався п’ятою і шостою підряд поразками тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Ґадз». В Южному на Одещині підопічні Віктора Туркули видавалися безпорадними в протистоянні з багаторазовими чемпіонками із «Хіміка», яким нещодавно склали гідну конкуренцію у фінальному кубковому матчі.

І відсутністю ліберо Тетяни Ротар відчутну невдачу, звісно, не поясниш. Очевидно, команду, яка практично весь сезон грає однією стартовою шісткою, підстеріг цілком очікуваний у подібних випадках спад форми. А молоді волейболістки через брак досвіду ще не готові повноцінно замінити когось із гравців основи.

Одне слово, шкода було дивитися на наших землячок як у стартовому поєдинку, в якому вони склали зброю за годину і дві хвилини (8:25, 18:25, 11:25), так і в повторному. Причому резервістки «Хіміка», яким тренери господарок майданчика дали досхочу награтися в суботу, теж не зволікали з можливістю порадувати своїх прихильників. На аналогічну «суху» перемогу затратили хіба на хвилину більше — 25:15, 25:13, 25:20 на користь «Хіміка».

Результати інших поєдинків чотирнадцятого туру: «Полісся» (Житомир) — «Реґіна» (Рівне) — 3:0, 3:0, «Прометей» (Кам’янське) — «Університет» (Чернігів) — 3:1, 3:0, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:0, 3:0.

Завершальні чотири тури першого етапу регулярного турніру, останній з яких наші землячки пропускають, без сумніву, стануть визначальними в боротьбі за дві вакантні путівки до чільного квартету, який і продовжить боротьбу за нагороди.

І доволі суттєве відставання в очках тієї ж «Орбіти» нехай не вводить в оману прихильників гри над сіткою. У волейболі насамперед рахують кількість виграшів. З огляду на це важко переоцінити значення домашніх поєдинків п’ятнадцятого туру із запоріжанками, які відбудуться в п’ятницю-суботу, 6—7 березня. Початок першої гри — о 18-й годині, повторної — опівдні.

Фото із сайту Федерації волейболу України