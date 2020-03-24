Стежте за здоров’ям, постарайтеся не байдикувати

Напередодні оголошення карантину в зв’язку із стрімким поширенням на планеті коронавірусу в Тернополі встигли ще також провести Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед кадетів 2005—2007 років народження пам’яті майстрів спорту Михайла Боровкова і Валерія Геращенка. Хоча учасників цього року зібралося менше, аніж зазвичай, у спортзалі клубу «Галицькі леви» силами помірялися понад шість десятків юних атлетів із нашого обласного центру, Вишнівця, Збаража, Борщева, Шумська, Львова, Рівного і Бердянська Запорізької області.

У своїх вагових категоріях перемогли Артем Мартюшев і Ярослав Лісняк із Бердянська, Роман Білець і Роман Дмитришин зі Львова, Віталій Ткач, Роман Гануля, Юрій Дячук і Остап Борсук із Збаража, Арсен Тісногуз із Борщева, Дмитро Данилюк із Шумська, вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 Родіон Чорний і Юрій Беліченко.

Останнього визнали найкращим місцевим атлетом. А найкращим борцем турніру став Ярослав Лісняк із сильної команди Бердянська, який, до речі, є чинним чемпіоном України в цій віковій групі.

Призовими ж місцями своїх наставників із Тернопільської КДЮСШ №1, Збаразької, Борщівської, Шумської дитячо-юнацьких спортивних шкіл і Вишнівецької ОТГ порадували Віталій Горошко, Тарас Драбюк, Володимир Кутник, Ростислав Давибіда, Олег Кисіль, Єгор Тихий, Назар Таран, Андрій Ониськів, Богдан Косач, Денис Абабій, Андрій Алексеєв, Іван Максимчук, Назар Баньковський, Роман Догон, Назар Васьків, Антон Солонинко і Олександра Черевата — єдина в турнірі дівчина, яка на рівних конкурує з ровесниками на змаганнях місцевого рівня.

Готували юних борців до змагань Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій, Сергій Цимбал, Валерій Рибін, Євген і Петро Королі, Олександр Шафранський, Олег Борисевич, Руслан Антонюк, Мирослав Бучко.

Традиційний турнір мав бути одним з етапів підготовки юних борців до чемпіонату України серед юнаків молодшої вікової групи. На жаль, у зв’язку з карантином всеукраїнські старти перенесли на невизначений термін. Тож залишається хіба побажати юним спортсменам уважно стежити за своїм здоров’ям і не байдикувати, регулярно займаючись самоосвітою та фізичними вправами.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань.

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