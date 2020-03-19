Виконали конституційний обов’язок

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів із початку 2020 року вже виконав 3251 житель Тернопільщини. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з минулим роком кількість декларантів зросла на 264 особи. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 1486 краян. Правом на податкову знижку за цей період скористалися 1765 осіб. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 5,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,4 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадку та дарування. Вони подали 579 декларацій та заявили про отриманий дохід у сумі 74,7 мільйона гривень. Про отримання 61-го мільйона гривень доходу від продажу рухомого чи нерухомого майна заявили 355 осіб, а ще 68 краян отримали 5,7 мільйона доходів від здачі в найм нерухомості. Доходи на суму 1,9 мільйона гривень, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 54 жителі краю.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (відповідно чотири мільйони і 1,1 мільйона гривень) визначили громадяни, які отримували торік подарунки та спадщину і здійснювали продаж нерухомого чи рухомого майна. Тим, хто отримував доходи від незалежної професійної діяльності та здавав у найм нерухоме чи рухоме майно, необхідно буде сплатити відповідно 300 тисяч і 100 тисяч гривень податку.

Виконали свій конституційний обов’язок і чотири жителі нашої області, які отримували доходи за кордоном. Вони задекларували 100 тисяч гривень доходу. Про отримання інвестиційних прибутків на суму 5,7 мільйона гривень проінформували шість осіб, яким належить сплатити 100 тисяч гривень податку.

Окрім цього, шістнадцять краян заявили про отримання мільйонних статків на загальну суму 95,7 мільйона гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж чи здача в найм нерухомого та рухомого майна, спадщини чи дарування, інвестиційні прибутки тощо. Мільйонери мають додатково сплатити 1,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 300 тисяч гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області