Чемпіонати без переможців і призерів…

Через пандемію коронавірусу директорат Федерації волейболу України, керуючись постановою Кабінету міністрів, ухвалив рішення призупинити чемпіонати України в усіх лігах до офіційного завершення карантину 3 квітня. Однак рішення продовжити дію останнього до 24 квітня змусило функціонерів громадської спортивної організації визначитися з долею турнірів у чоловічій і жіночій суперлігах.

Оскільки, за словами президента федерації Михайла Мельника, більшість команд раніше висловлювалася за продовження чемпіонату після завершення карантину, рішення призупинити ігри до 3 квітня вважалося цілком логічним. Однак після 24 квітня продовжувати боротьбу в обох елітних дивізіонах уже не буде можливості. Тож членам виконавчого комітету були запропоновані два варіанти. Або визначити переможців і призерів за підсумками вже зіграних поєдинків, або проголосувати за завершення чемпіонатів без визначення лауреатів і вручення медалей.

За останній з озвучених варіантів проголосувала більшість із 24-х членів виконкому. Чемпіонати України з волейболу в чоловічій і жіночій суперлігах завершені без визначення лауреатів та без вручення медалей. Натомість команди-аутсайдери можуть не побоюватися пониження в класі. На наступне засідання виконкому планують винести питання про розширення обох суперліг до десяти учасників.

Паралельно ж усі 24 члени виконкому проголосували за продовження призупинених чемпіонатів сезону 2019—2020 років у всіх інших лігах після 24 квітня. Адже провести в них вирішальні матчі цілком реально і в травні, і навіть у червні.

Стосовно ж представництва України в майбутніх європейських кубкових турнірах, то існувала хіба одна проблема: хто гратиме в жіночій Лізі чемпіонів. На одну путівку претендували «Прометей» із Кам’янська і «Хімік» з Южного. Однак і вона має всі шанси розв’язатися позитивно. Через наслідки коронавірусу деякі клуби можуть відмовитися від участі в найпрестижнішому єврокубку. Тоді європейська федерація надасть Україні ще одне додаткове місце.

До історії ж вітчизняної гри над сіткою увійдуть такі здобутки учасників у чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд суперліги:

Здоров’я всім! І до зустрічі на волейболі вже восени цього року.

Фото з вільних джерел