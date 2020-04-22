Доходи від індивідуальної адвокатської діяльності декларуються

При отриманні протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний подати до контрольного органу за місцем проживання до першого липня 2020 року декларацію про майновий стан і доходи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А також до першого серпня 2020 року сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

При отриманні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (пункт 3 статті 4 Закону України від 5 липня 2012 року за номером 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно ж до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України адвокати, які мають намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов’язані стати на облік у контрольних органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі статтею 65 Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області