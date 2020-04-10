Країною керують уповноважені «центром» дилетанти, а ситуацію «витягує» місцеве самоуправління

Поки «нагорі» спали, на місцях — готувалися
До таких висновків дійшла оглядачка авторитетного видання «Дзеркало тижня» (ДТ) Інна Ведернікова у статті «Без точки опори. Але в одному човні». Вона вдається до порівняння: «Губернатори і міністри на кормі, мери — на веслах». На думку авторки, місцеве самоврядування набагато швидше й ефективніше почало реагувати на виклики епідемії.
«Тоді як центральна влада, на ходу змінюючи уряд і міністрів, критично запізнювалася з реакцією, місцева — оббивала пороги губернаторів, різала бюджет і перекидала гроші на медичні програми», — зазначає оглядачка ДТ.
«Новій команді», яка прийшла на хвилі президентських і парламентських виборів, так і не вдалося налагодити професійну роботу. Зокрема, це стосується і протиепідемічних заходів. Голів міст, які реально стежити за ситуацією, покликали лише на третю нараду з президентом.
«Нагорі» зробили ставку не на тих
«Збій був у тому, що центральна влада спочатку зробила ставку на губернаторів. А ті, з об’єктивних чи суб’єктивних причин, не відчувають реально ї ситуації у своїх регіонах. Вони більше зосередились на політичній боротьбі та часто сприймають мерів, як конкурентів. З літа минулого року народні депутати тільки й говорять що про повне перезавантаження місцевої влади, навіть хотіли зробити місцеві вибори достроково.
Під час обговорень проєкту Конституції парламентарі обвинувачували місцеве самоврядування в усіх смертних гріхах і щоразу повторювали меседж, що лише «око государеве » у регіонах — префект — врятує країну. Як показало життя — ні», — наводить ДТ слова виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана.
Повільна реакція, а місцями непрофесійність на центральному рівні були помітні всюди. Допоки мери на гроші місцевих бюджетів і спонсорів активно закуповували засоби захисту, апарати штучної вентиляції легень, ексміністр охорони здоров’я Ілля Ємець «не зміг вчасно» провести держзакупівлі медичних препаратів і матеріалів. При цьому жодної реакції з боку правоохоронців не було. Антимонопольному комітету знадобилося цілих два тижні, щоб побачити завищені ціни на маски в окремих аптечних мережах. Сталося це знову ж таки після реакції міських голів, котрі вказали на неприпустимість такої ситуації.
Депутати забрали гроші у громад, які ведуть боротьбу з епідемією
Тоді як місцеве самоврядування активно урізало витрати по всіх статтях і перекидало гроші на підтримку медиків, парламент 17 березня ухвалює законопроєкт авторства голови податкового комітету Данила Гетманцева №533-IX, яким фактично відбирає останні гроші у громад, котрі на сьогодні найбільше витратили на боротьбу з коронавірусом. Як зазначає оглядач ДТ, нардепи у буквальному розумінні «вбили трьох зайців».
По-перше, забрали з місцевих бюджетів 13 відсотків доходів. Це можуть бути кошти, з яких, наприклад, Тернопіль закуповував додаткові апарати штучної вентиляції легень, встановлював доплати лікарям, закуповував тест-системи, бо держава нічого не дала.
По-друге, депутати напередодні голосування за продаж землі звільнили агрохолдинги латифундистів від плати за паї. Фактично депутати пограбували селян і місцеві громади.
По-третє, звільнили від податк ів надприбутковий бізнес. Типовий приклад з аптеками, які продовжили працювати, а подекуди підвищили ціни у 5— 10 разів. Складається ситуація, коли окремі недоброчесні ділки користуються ситуацією, щоб наживатися на людях, а держава звільняє їх від податків за рахунок громад, що борються з епідемією.
30 березня народні депутати знову обмежилися половинчатими заходами. Як пише ДТ, за попередніми розрахунками в період пандемії місцеве самоврядування втратить понад 12 мільярдів гривень.
«Мені важко пояснити дії народних депутатів, котрі свідомо голосують за зменшення надходжень до місцевих бюджетів і паралельно вимагають збільшення витрат на медицину. Все, що можна, ми робимо вже зараз, за рахунок коштів розвитку, за рахунок меценатів. Але реально зараз грабують громади. З таким підходом вже за місяць-два не буде коштів на оновлення медицини, підтримку лікарів. На сьогодні місцеві бюджети вже витратили 500 мільйон ів гривень на протидію епі- демії. Держава виділила 100 мільйонів. Якщо зараз держава забирає податкові надходження з місцевого бюджету «на боротьбу з коронавірусом», то вона має компенсувати ці втрати. Тому що в підсумку основний тягар витрат лягає на місцеві бюджети, у тому числі й надбавки до зарплат медиків», — каже міський голова Тернополя Сергій Надал у коментарі «Дзеркалу тижня».
Місто не може чекати
Міський голова Тернополя у коментарі виданню зауважив, що сьогодні, розуміючи складність ситуації, місто свідомо пішло на додаткові витрати за рахунок програм розвитку у майбутньому.
«Йдеться про життя людей. Ми не можемо чекати доброї волі парламенту, який затягує ухвалення змін до бюджету. Але всі витрати на боротьбу з пандемією мали б фінансуватися державою, як це відбувається у цивілізованих країнах», — сказав він.
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S. Тож сьогодні можемо констатувати, що лише на місцевому рівні там, де є досвідчені та професійні керівники, вживають адекватних заходів. Натомість, найбільше «провал ів» — на рівні парламенту. Депутати замість допомоги у боротьбі з пандемією завдають лише шкоди через повний непрофесіоналізм або свідоме шкідництво.