Застосування окремих рішень органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

6 травня 2023 року набрав чинності Закон України від 11 квітня 2023 року за номером 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно», яким внесено зміни, зокрема, до підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, підпунктом 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, у частині об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту, сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації мають право:

1) встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

2) звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

До таких рішень рад або адміністрацій та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпунктів 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 пункту 12.3, підпункту 2.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 ПКУ та Закону України від 11 вересня 2003 року за номером 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із змінами та доповненнями, частини четвертої статті 15 Закону України від 13 січня 2011 року за номером 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» із змінами та доповненнями, Закону України від 1 липня 2014 року за номером 1555-VІІ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» із змінами та доповненнями.

Разом із цим відповідно до частини п’ятої статті 59 Закону України від 21 травня 1997 року за номером 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Отже, при прийнятті радою/адміністрацією рішення відповідно до підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ стосовно об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, що зазнали незначних пошкоджень, придатних для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та які підлягають відновленню шляхом поточного ремонту, таке рішення застосовується з дня його офіційного оприлюднення, а якщо у рішенні визначений пізніший строк введення його у дію дати, — то з визначеної у рішенні дати.

ПКУ також передбачає прийняття радами рішень у межах повноважень, наданих статтею 12 ПКУ. Положеннями підпункту 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 ПКУ визначено, що ради приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

Натомість нормами підпункту 69.34 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, до рішень сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій або військово-цивільних адміністрацій щодо встановлення ставок та пільг з місцевих податків та/або зборів та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпунктів 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 ПКУ та закону за номером 1160, частини четвертої статті 15 закону за номером 2939, закону за номером 1555.

У зв’язку із зазначеним та з урахуванням до частини п’ятої статті 59 закону за номером 280/97 на період дії воєнного стану на території України рішення, прийняті радою/адміністрацією щодо встановлення ставок та пільг з місцевих податків та/або зборів та/або рішень про внесення змін до таких рішень, застосовуються з дня його офіційного оприлюднення, а якщо у рішенні визначений пізніший строк введення його у дію дати, — то з визначеної у рішенні дати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області