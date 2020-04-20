Лариса БЕРЕЗЮК: «Декларуємо доходи, отримані в 2019 році»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. На запитання всіх охочих щодо декларування доходів громадян протягом години відповідала начальниця управління податків і зборів з фізичних осіб Лариса БЕРЕЗЮК.

— Правда, що кампанію декларування доходів продовжили до першого липня?

— Правда. Новий продовжений термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік установлено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Також цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цього року задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до першого жовтня.

Громадяни, які хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня 2020 року.

— Чи треба ще завіряти квитанцію про сплату за навчання дитини через Приват 24? Відвідувати банк зараз не дуже хочеться.

— Якщо сплату здійснено через банківський сервіс «Інтернет-банкінг» (Приват 24, Ощад 24 інші), то роздрукована електронна квитанція, яка містить обов’язкові реквізити електронного розрахункового документа, визначені пунктом 10.5 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22, є підтвердним документом понесених платником податку витрат при реалізації ним права на податкову знижку і печаткою банку вона не завіряється.

— Продали квартиру, яку отримали в спадок. Чи оподатковуватиметься такий дохід?

— Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Однак умова щодо перебування такого майна у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину. Тобто дохід від продажу вами квартири, яку отримали в спадщину, навіть якщо вона перебуває у власності менше трьох років, не оподатковується.

— Нині масово повернулися наші заробітчани. Чи декларують вони кошти, отримані за кордоном?

— Обов’язково. Якщо джерело виплат будь-яких доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Варто також врахувати, що сума іноземного доходу перераховується в гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання таких доходів.

Зауважу, що нині декларуємо доходи, отримані в 2019 році. А цьогорічні доходи будемо відображати в 2021 році.

— Якщо торік надавала репетиторські послуги, чи необхідно подавати податкову декларацію?

— Репетитор — викладач, який дає приватні уроки та проводить як індивідуальні, так і групові заняття, у разі отримання доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи) зобов’язаний їх задекларувати і сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

Іншими словами, якщо торік ви надавали репетиторські послуги, то зобов’язані включити суму доходів від них до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх, подавши до органу ДПС декларацію про майновий стан і доходи.

— Кому треба нести декларацію про доходи у податкову?

— Обов’язок щодо подання декларації виникає в громадян при отриманні:

— доходів від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення тощо;

— доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного кредитором за його самостійним рішенням;

— інвестиційного доходу;

— іноземного доходу;

— в інших випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області