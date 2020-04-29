Невірне повідомлення-рішення виправлять

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Ця інформація, без сумніву, буде цікавою власникам транспортних засобів.

Відповідно до пункту 5 дев’ятої глави розділу ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 квітня 2016 року за номером 422, податкові повідомлення-рішення з транспортного податку можуть бути скасовані (відкликані) на підставі заяви платника податку, поданої до контрольного органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

— об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

— розміру ставки податку;

— нарахованої суми податку.

При виявленні розбіжностей між даними контрольних органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контрольний орган за місцем реєстрації платника податку проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми транспортного податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області