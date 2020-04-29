«План Маршалла» для гри над сіткою

Намагаючись розв’язати проблеми, що дотичні до пандемії коронавірусу, та вселити оптимізм у душі прихильників гри над сіткою, Європейська конфедерація волейболу затвердила безпрецедентні заходи. Так званий «план Маршалла».

Мова, звісно, про якомога швидше відновлення повноцінного робочого процесу. Для цього залучать інвестиції і пільги в розмірі близько 11,5 мільйона євро для всіх клубів та національних федерацій, які постраждали від коронавірусу…

— Здоров’я спортсменів, тренерів, уболівальників, чиновників, організаторів і всіх, хто пов’язаний із волейболом, залишається на сьогодні нашим головним пріоритетом, — сказав із цього приводу президент ЄКВ Александар Борічіч. — Волейбол — це командний вид спорту, і ми знаємо, наскільки важливо згуртуватися як одна команда та проявити солідарність із членами команди. Цей принцип стає ще важливішим під час такої кризи. За допомогою нашого історичного «плану Маршалла» ми гарантуємо, що коли ця вимушена перерва закінчиться, волейбольна сім’я відновить свою діяльність із ще більшим ентузіазмом та позитивною енергією. Немає вірусу чи негараздів, що можуть гасити вогонь пристрасті, який змушує наші серця битися за волейбол.

Визначаючи низку варіантів відновлення волейбольної діяльності після того, як дозволять умови, керівництво ЄКВ прагне забезпечити якомога більшу гнучкість щодо всіх учасників різноманітних змагань. Дотримуючись, звісно, при цьому рішень відповідних міжнародних організацій охорони здоров’я і національних органів влади в Європі.

Колегія адміністрації ЄКВ вирішила скасувати решту матчів європейських кубкових турнірів 2020 року, в тому числі суперфінал Ліги чемпіонів, запланований на 16 травня в Берліні. Попри те ЄКВ погодилася виділити більше 80 відсотків запланованого призового фонду учасникам Ліги чемпіонів, Кубка ЄКВ і Кубка виклику. Більше того — правління ЄКВ уже взяло на себе зобов’язання зберегти призові кошти в єврокубках сезону 2020—2021 років.

Також адміністративна рада ЄКВ скасувала проведення змагань «Золотої Євроліги» та «Срібної Євроліги» 2020 року, запланованих на кінець травня — початок червня. Що ж до кваліфікаційних турнірів чемпіонату Європи 2021 року, то ЄКВ розробила заходи щодо полегшення організації домашніх і виїзних матчів їхніх учасників, а також визначила місця для їх можливого проведення в січні наступного року. Втім, остаточне рішення ухвалять до першого липня.

Що ж стосується змагань чотирьох чемпіонатів Європи у вікових групах дівчат U-17 та U-19 та юнаків U-18 та U-20, які мають відбутися в 2020 році, то члени адміністративної ради ЄКВ вирішили перенести їх на пізніше. Якщо дозволить ситуація — на кінець літа. Більше того, ЄКВ установить зв’язок з організаторами згаданих фінальних турів, аби визначити, де це необхідно, нові дати проведення змагань, а також надасть необхідну фінансову підтримку.

Не забули і про пляжний волейбол. ЄКВ установила зв’язок з організаторами змагань World Tour, запланованих на літо 2020 року, і визначила одномісячний термін попереднього повідомлення про можливе скасування цих турнірів. Окрім того, ЄКВ повторно відкриє процедуру торгів для організації другого, а також заключного етапу Континентального кубка з пляжного волейболу, чиї переможці отримають право виступити на Олімпіаді в Токіо…

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