Погасили 10,5 мільйона гривень боргів

Упродовж першого кварталу 2020 року 425 юридичних осіб Тернопільщини, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його на 10,5 мільйона гривень. Зокрема, 295 суб’єктів господарювання повністю виплатили податкову заборгованість, перерахувавши 6,9 мільйона гривень платежів.

За рахунок погашення податкового боргу впродовж січня-березня до зведеного бюджету надійшло 6,2 мільйона гривень. Причому державний отримав 4,9 мільйона.

Таких результатів удалося досягти завдяки комплексу вжитих заходів задля зменшення податкового боргу. Зокрема, в першому кварталі 2020 року фахівці податкової служби області подали до суду 15 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 14,1 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 14 таких звернень на суму 6,9 мільйона. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 36 позовів на суму податкового боргу 4,1 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшла 91 тисяча гривень. Зокрема, держбюджет отримав 30,6 тисячі, а надходження до місцевих бюджетів склали 60,4 тисячі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області