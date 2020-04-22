Зареєструють через електронний кабінет

Відповідно до пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої-третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1—298.1.4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 298.1.1 установлено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

Вона подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації, зокрема, фізичної особи — підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 ПКУ. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контрольного органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, зокрема, фізичної особи — підприємця згідно із Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Згідно ж із підпунктом 298.1.4 згаданого пункту 298.1 до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою згаданим наказом мінфіну.

Відповідно до пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 ПКУ електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого в будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Варто зазначити, що можливість подання заяви та розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, наразі не реалізована.

Однак за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету фізична особа — підприємець має можливість направити до органу ДПС разом із супровідним листом заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Датою подання заяви із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Більш детально про листування за допомогою електронного кабінету у відеоуроці від податкової за посиланням: https://tr.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/6106.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області