Майже 240 мільйонів гривень єдиного податку

Упродовж січня-квітня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 239,5 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Надходження перевищили очікувані на п’ять відсотків. Відтак територіальні громади додатково отримали 11,4 мільйона гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-квітнем надійшло на 12,4 відсотка більше. Тож приріст склав 26,4 мільйона гривень.

Трохи більше 65 відсотків надходжень — внесок приватних підприємців. У січні-квітні цього року вони сплатили 156,7 мільйона гривень єдиного податку. Це перевищило надходження аналогічного торішнього періоду на 16,2 відсотка або на 21,8 мільйона.

Юридичні особи за чотири місяці перерахували 30,9 мільйона гривень єдиного податку. Приріст до січня-квітня минулого року склав 2,6 мільйона або дев’ять відсотків.

Платники ж фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група) із початку року сплатили 51,9 мільйона гривень єдиного податку, що на 2,1 мільйона більше, ніж торік у січні-квітні.

Станом на початок травня 31246 суб’єктів господарювання перебувають на спрощеній системі оподаткування. Із них 27579 приватних підприємців та 3667 юридичних осіб.

Спрощена система оподаткування — це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області