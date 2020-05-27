На свіжому повітрі або… не виходячи з дому

Навряд чи хтось із нас зможе сказати, що не має досвіду їзди на велосипеді. Тож усі маємо загалом право стверджувати, що свого часу займалися велосипедним спортом.

І, так би мовити, на здоров’я! Хоча би тому, що їзда на двоколісному (а в дитинстві, цілком можливо, і на триколісному) не лишень приємна, а й надзвичайно корисна. Адже не тільки зміцнює легеневу, серцево-судинну, м’язеву та нервову системи чи тканини кісток, а й сприяє зниженню ваги, розвиває координацію рухів.

Тому в умовах карантину, який, хоча і з деякими послабленнями, триватиме ще майже місяць, уважаю за обов’язок порадити всім і кожному регулярно підкорювати простори, не забуваючи щоразу для нових вражень і підняття настрою обирати новий маршрут. Утім і тим, хто з тих чи інших причин не має можливості здійснити омріяне, не варто впадати у відчай. Бо ж ніхто не заборонить вам, навіть не виходячи з дому, займатися на велотренажері.

Для велосипедних прогулянок як із досвіду палких прихильників, так і з власного пораджу виділити денні чи вечірні години: з 11-ї ранку до 12 години 30 хвилин, із другої до четвертої пополудні та пів години після завершення робочого часу. Саме тоді організм найкраще сприймає навантаження. В денні години ви більше вплинете на розвиток м’язової тканини та на роботу серцево-судинної системи, а у вечірні — на жирові відкладення.

Займайтеся три-чотири рази на тиждень через день. Для велопрогулянок достатньо від 40 хвилин до півтори години. Але це залежить від вашого самопочуття і тренованості. Не варто відразу максимально навантажувати організм. Хоча би через те, що ризикуватимете кілька днів ходити на напівзігнутих ногах від болю у м’язах. Велосипед насправді потребує серйозних зусиль. Як і в інших видах спорту, велопрогулянки можна проводити на різних швидкостях. Спочатку повільно, через деякий час трохи збільшіть швидкість. І неодмінно відчуєте приплив енергії.

Натомість дітям не дозволяйте кататися більше 30—40 хвилин щоденно. Бажано — у вечірні години.

Для занять велосипедними прогулянками існують декілька обмежень. При хворобах ендокринної системи достатньо прогулянок протягом пів години в повільному темпі. Обмеження існують і при таких захворюваннях серцево-судинної системи, як тахікардія, інфарктні стани, слабкий серцевий м’яз, анемія.

Тим же, хто хворий на астму, велопрогулянками краще не займатися. Не варто також займатися ними при запаленні гемороїдальних вузлів. Людям із великою втратою зору теж не бажано сідати на велосипед. Як і тим, хто має хвороби ревматоїдного напряму: запалення суглобів, хвороби системного характеру. На принесуть користі велопрогулянки і тим, у кого хребет зі слабкою м’язовою системою, невисокі координаційні здібності.

О. ГИКАВА.

Фото з вільних джерел