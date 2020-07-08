Усі — на руханку!

Робочий день працівників Заліщицької міської ради відтепер розпочинається з ранкової зарядки. Щодня о пів на восьму ранку приходять вони на один зі спортивних майданчиків у нижньому парку, аби виконати комплекс вправ під керівництвом досвідченого тренера Ігоря Гаврилюка.

Особистим прикладом агітувати за здоровий спосіб життя представники місцевої влади розпочали трохи більше тижня тому. І вже переконані, що зарядка перед початком робочого дня стане для них традиційною. За тридцять хвилин устигають зробити пробіжку, нескладні акробатичні вправи, позайматися на тренажерах.

Разом зі своїми колегами участь у ранковій руханці бере і голова міста Алла Квач.

І. МАДЗІЙ.

Фото із соціальних мереж