Нові терміни початку застосування програмних РРО

Верховною Радою України прийнято Закони України від 20 вересня 2019 року за номером 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та за номером 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зазначеними законами, зокрема, запроваджується низка новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО):

Суб’єктам господарювання буде дозволено при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами застосовувати програмні РРО, в якості яких можливо буде застосовувати будь-який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо). Програмний РРО за допомогою спеціального програмного забезпечення може фіскалізувати розрахункові операції на сервері ДПС.

Варто зазначити, що для уникнення втрат, у першу чергу, суб’єктів малого та мікробізнесу (дрібних підприємців), відповідне програмне забезпечення буде надаватися ДПС суб’єктам господарювання безкоштовно.

Передбачається запровадження механізму компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо йому було надано розрахунковий документ, інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС (механізм «Кешбек»).

Тобто, якщо споживачу надано касовий чек РРО, проте інформація про нього відсутня на сервері ДПС, споживач має право звернутися до контрольного органу про порушення суб’єктом господарювання порядку проведення готівкових розрахунків та, у разі їх підтвердження, має можливість отримати з бюджету як компенсацію ста відсотків вартості придбаного товару, який йому було реалізовано з порушенням вимог чинного законодавства.

Механізм «Кешбек» запроваджується передусім для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на них.

Передбачається впровадження обов’язкового застосування РРО фізичними особами — підприємцями, платниками єдиного податку другої-третьої груп при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами.

Окрім того, перед цим передбачається впровадження обов’язку застосування РРО для фізичних осіб — підприємців (платників єдиного податку другої-третьої груп), які провадять певні ризикові види діяльності (продаж товарів (надання послуг) через мережу Інтернет, торгівля ювелірними виробами та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, готелів тощо, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках).

За незастосування РРО або застосування із порушенням установлених вимог передбачається деяке збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій, оскільки діючі норми щодо розміру штрафних санкцій було прийнято ще в 2000 році. При цьому ніяких додаткових штрафів до вже передбачених Законом України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не встановлюється. Також першим із згаданих Законів передбачається обов’язок суб’єктів господарювання проводити розрахункові операції через РРО та програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування та цін товарів (послуг) із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів (до цього було тільки для пального).

При проведенні розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, відповідно до пункту 7 статті 17 Закону за номером 265 до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контрольних органів застосовуються фінансові санкції в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» було перенесено терміни набуття чинності відповідних норм Законів за номерами 128 і 129.

Скажімо, відповідно до пунктів 4 і 5 розділу І останнього із згаданих Законів набрання чинності Законів за номерами 128 і 129 відтерміновується:

— із 19 квітня до 1 серпня 2020 року — можливість застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій і збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій;

— із 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року — запровадження механізму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО фізичними особами — підприємцями, платниками єдиного податку другої-третьої груп, які провадять ризикові види діяльності;

— із 1 січня до 1 квітня 2021 року — обов’язок застосування РРО усіма фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку другої-третьої груп.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області