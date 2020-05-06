Понад мільярд на соціальні виплати

Упродовж січня-квітня цього року платники податків Тернопільщини сплатили один мільярд 231,1 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Сплата перевищила очікувані надходження на 6,5 відсотка. Відтак державний бюджет додатково отримав 75,4 мільйона гривень єдиного внеску. Порівняно з торішніми січнем-квітнем приріст надходжень склав 50,6 мільйона гривень або 4,3 відсотка.

У квітні ж платники нашого краю спрямували на соціальні потреби 301,9 мільйона гривень єдиного внеску. Це перевищило очікувані надходження на 26,7 відсотка. До скарбниці держави додатково надійшло 63,5 млн гривень. Порівняно із торішнім квітнем надходження збільшилися на 26,5 мільйона гривень або 8,1 відсотка.

Податківці вважають за доречне нагадати, що суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні (виплаті) доходу, в тому числі заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше двадцятого числа наступного місяця. На випадок несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску застосовуються фінансові санкції та пеня. За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи несуть адміністративну відповідальність.

Проте тимчасово за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску «за себе» фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, члени фермерських господарств та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю. Це передбачено змінами, внесеними до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області