Для забезпечення соціальних гарантій

Упродовж січня-червня 2020 року працедавці Тернопільської області спрямували на соціальні потреби один мільярд 898,9 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

— Очікувані надходження перевищені на 19 відсотків, деталізував очільник податкового відомства. — Додаткова сплата склала 303,7 мільйона гривень єдиного внеску. Порівняно з торішнім першим півріччям надходження платежу зросли на 71,1 мільйона гривень або на 3,9 відсотка.

За червень цього року роботодавці сплатили 386,6 мільйона гривень внеску, що більше очікуваного на 59 відсотків або на 143,5 мільйона гривень. Приріст же платежу до 2019 року склав 48,6 мільйона гривень.

До речі, на початок липня на Тернопільщині було 90282 платники єдиного внеску. З них 65067 фізичні, а 25215 — юридичні особи.

— Отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування спрямовуються на забезпечення соціальних потреб мешканців області, — сказав на завершення Іван Пунько. — Насамперед це пенсійні виплати, виплати в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати по безробіттю, виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Тому вкрай важливо не допускати виплат заробітної плати «в конвертах», сумлінно ставитися до своєчасної оплати праці та відрахувань єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області