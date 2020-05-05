Відповідальна позиція щодо сплати податків

Упродовж січня-квітня 2020 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України майже два мільярди 336 мільйонів гривень податків і зборів. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Валерій Лісницький.

— Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 181,3 мільйона гривень або 8,4 відсотка, — деталізував керівник податкової. — Внесок наших краян до державної скарбниці становить один мільярд 3,2 мільйона гривень. Серед основних бюджетоутворюючих платежів — податок на додану вартість, податок на прибуток, акцизний податок. Надходження від склали відповідно 460, 120,7 та 5,7 мільйона гривень.

До місцевих же бюджетів надійшли один мільярд 330,7 мільйона гривень, що на 73,1 мільйона більше, ніж в аналогічному торішньому періоді.

Незважаючи на сповільнення темпів економіки впродовж останнього часу у зв’язку із коронавірусною ситуацією в державі та на Тернопільщині зокрема, бізнес демонструє відповідальну позицію щодо сплати податків.

— Збільшення надходжень, — сказав на завершення Валерій Лісницький, — це й результат нашого конструктивного діалогу з тими платниками, які працюють у законодавчих рамках, а також підтвердження ефективної протидії мінімізаторам. Адже попри обмеження, запроваджені в державі, фахівці податкової служби забезпечують якісний супровід платників, опрацьовують звітну інформацію, аби запобігти спробам несплати чи сплати не в повному обсязі податкових зобов’язань.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області