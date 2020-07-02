Сплачувати доброчесно та в повному обсязі

Упродовж першого півріччя цього року платники податків Тернопільщини сплатили до бюджетів усіх рівнів три мільярди 480,5 мільйона гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Іван Пунько.

— Порівняно з торішніми січнем-червнем надходження до зведеної казни зросли на 188,2 мільйона або на 5,7 відсотка, — конкретизував очільник податкової служби краю. — Із загальної суми надходжень до загального фонду державного бюджету надійшов один мільярд 458,1 мільйона гривень. Місцеві ж бюджети отримали два мільярди 19,5 мільйона, що відповідно на 110 мільйонів та 79,9 мільйона гривень більше.

Посадовець також зазначив, що вагому частку в доходах держбюджету склали надходження з податку на додану вартість, податку на прибуток та акцизного податку. Суб’єкти господарювання нашого краю з початку цього року сплатили 647,6 мільйона гривень податку на додану вартість, 143,9 мільйона податку на прибуток, 8,3 мільйона акцизного податку.

На думку очільника податкового відомства області, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів — результат усвідомлення платниками необхідності сплачувати податки доброчесно та в повному обсязі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області