Вагомий плюс до бюджетів усіх рівнів

У січня-липні 2020 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України чотири мільярди 101 мільйон гривень податків та зборів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Іван Пунько.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 234,4 мільйона гривень або 6,1 відсотка, — конкретизував посадовець. — Навіть в умовах пандемії та ряду обмежувальних заходів завдяки відповідальному ставленню наших краян до сплати податкових платежів спостерігається позитивна динаміка в надходженнях: плюс 53,6 мільйона до очікуваних.

Зокрема, надходження державного бюджету склали один мільярд 676,4 мільйона гривень, тоді як у січні-липні 2019 року платники сплатили один млрд 546,3 мільйона податкових платежів. Відтак надходження збільшилися на 130,1 мільйона гривень або на 8,4 відсотка.

Доходи місцевих бюджетів упродовж семи місяців цього року склали два мільярди 421,4 мільйона гривень, що на 1,3 відсотка більше, ніж очікувалося. Тож до місцевих скарбниць додатково спрямували 30,5 мільйона гривень. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом приріст надходжень склав 106 мільйонів гривень або 4,6 відсотка.

«Сподіваюся, що суб’єкти господарювання Тернопільщини й надалі залишатимуться відповідальними та добросовісними платниками, і вплив коронавірусних обмежень на наповнення бюджетів спільними зусиллями нам вдасться мінімізувати», — підсумував Іван Пунько.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області