Хоча і не за одним столом, але наяву

Якщо не в Україні, то в нашому краї Тернопільська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос», схоже, першою успішно впоралася з проведенням шахового онлайн-турніру. Змагання відбулися останнього весняного дня.

Для організації баталій фахівцям сільського товариства довелося на сайті LICHESS створити клуб «Колос», в якому змогли зареєструватися всі охочі взяти в них участь. Турнір за швейцарською системою в дев’ять турів із трихвилинним контролем часу, а також із двома секундами бонусу за кожний хід виявився доволі представницьким. Узяти в ньому участь зголосилися троє кандидатів у майстри спорту, четверо першорозрядників і шахісти масових розрядів.

Напружена суперечка, за об’єктивністю якої спостерігав заступник керівника обласної шахової федерації Ігор Подольський, завершилися на користь юних прихильників древньої гри. Дві чільні позиції, як повідомив багаторічний керівник сільського районного товариства Іван Кульбіцький, вибороли Назар Сохор із Великих Гаїв і Сергій Галапуп із Великих Бірок. А третім фінішував Іван Романов із Довжанки.

Новостворений на згаданому сайті клуб «Колос», до речі, дозволить регулярно проводити шахові онлайн-турніри. Організаторам достатньо лишень визначитися з датою їх проведення, а учасникам — зареєструватися.

Очільник сільського товариства також повідомив прихильникам здорового способу життя про плани щодо відновлення районних сільських спортивних ігор. Оскільки вже нині, згідно з постановою уряду, є можливість за умови дотримання всіх заходів безпеки проводити змагання за участю до п’ятдесяти учасників, на запити голів сільських рад і громадських спортивних організаторів у районній раді дали схвальну відповідь. Найближчим часом, у другій половині червня, заплановано відновити зональні змагання з волейболу і мініфутболу. Натомість про умови і час проведення фінальних стартів буде додатково повідомлено після погодження з райдержадміністрацією, районною радою і медиками.

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