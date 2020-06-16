На потреби тернопільських громад

Одним із майнових податків, який у повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів, є транспортний податок. Упродовж січня-травня цього року власники елітних авто Тернопільщини спрямували до скарбниць територіальних громад один мільйон 413,5 тисячі гривень транспортного податку.

Причому бюджети додатково отримали 428 тисяч гривень, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 43,4 відсотка. При цьому 304,3 тисячі гривень додаткових надходжень сплатили юридичні особи — плюс 56,8 відсотка до очікуваних. Загалом же вони перерахували до місцевих бюджетів 839,8 тисячі гривень транспортного податку.

Фізичні особи впродовж п’яти місяців 2020 року сплатили 573,8 тисячі гривень цього майнового платежу. Порівняно з прогнозованими показниками надходження зросли на 123,8 тисячі гривень або на 27,5 відсотка.

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з дати випуску яких минуло не більше п’яти років та середньо-ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового року. Тобто в 2020 році — 1771125 гривень.

Цього року до переліку потрапили автомобілі AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Загалом кількість моделей, що підлягають оподаткуванню у 2020 році, становить 172.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області